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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 декабря 127404 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 декабря 127404 излечившихся
27 декабря
20:31 2020
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На сегодняшний день в стране 127404 человека прошли лечение и 2891 умер от инфекции COVID-19.   На 27 декабря в Молдове подтверждены 141355 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 7491 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 33910 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3210 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 256 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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