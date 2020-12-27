На сегодняшний день в стране 127404 человека прошли лечение и 2891 умер от инфекции COVID-19. На 27 декабря в Молдове подтверждены 141355 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 7491 человек с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 33910 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3210 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 256 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).