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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 декабря 2891 смертельный случай

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 27 декабря 2891 смертельный случай
27 декабря
20:26 2020
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В течение прошедшего дня, 27 декабря, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65-летняя женщина из Яловенского района, 60-летняя женщина из муниципия Кагул, 40-летний мужчина из района Дрокия, 63-летняя женщина из Глодянского района, 65-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из Кишинева, 62-летняя женщина из Кишинева, 83-летняя женщина из Яловенского района. На вечер 27 декабря 127404 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2891 человек умер от инфекции.

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