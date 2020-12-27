В течение прошедшего дня, 27 декабря, зарегистрированы еще 8 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 65-летняя женщина из Яловенского района, 60-летняя женщина из муниципия Кагул, 40-летний мужчина из района Дрокия, 63-летняя женщина из Глодянского района, 65-летний мужчина из Кишинева, 81-летний мужчина из Кишинева, 62-летняя женщина из Кишинева, 83-летняя женщина из Яловенского района. На вечер 27 декабря 127404 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2891 человек умер от инфекции.