Завтра новоизбранный президент Майя Санду начинает переговоры с парламентскими партиями. Говорить глава государства с депутатами с позиции силы не сможет. Торговаться, скорее всего, она тоже не станет, потому что клятвенно обещала, что прежние схемы с перекупкой законодателей неприемлемы. Однако возникшая ситуация, когда полправительства во главе с премьером с 1 января покидает властные кабинеты, ставит президента в весьма щекотливое положение. Прежде всего, ей придется назначить и.о. премьера, а выбирать придется в соответствии с законом из оставшихся в правительстве министров. Сделать это даже на короткий период будет очень нелегко, потому что своей подписью под назначением она автоматически берет ответственность за происходящее в стране и на себя. А накануне выборов – это очень невыгодно.

Сторонники Санду, еще недавно требовавшие отставки, взвыли от негодования, когда Кику объявил о своем нестандартном решении. Однако, согласно закону “О правительстве” статьи 11, пункт 3, «Премьер-министр может отказаться осуществлять временное исполнение обязанностей одновременно с отставкой или в любое время в период осуществления временного исполнения обязанностей». Кику воспользовался именно этим положением закона и на встрече с Санду заявил, что не намерен после Нового года управлять страной. Вместе с премьером ушли и наиболее критикуемые оппозицией министры, отвечающие за здравоохранение, экономику и финансы. Столь необычный шаг для Молдовы, когда высокие чиновники добровольно оставляют свои должности, стал неожиданным. Он заставляет Санду реально переходить от слов к делу. Схема, по которой предполагалось ближайшие несколько месяцев лишь критиковать прошлую власть, работать не будет. Это вызвало досаду и замешательство в рядах президентской Партии “Действие и солидарность”. Ее вице-председатель Серджиу Литвиненко назвал отставку Кику и трех министров «диверсией» и традиционно обвинил оппонентов во всех смертных грехах.

Политический аналитик и, как утверждают, кандидат Санду на должность генпрокурора Штефан Глигор полагает: «Майя Санду не будет выдвигать никаких кандидатур, а нынешнее правительство останется исполнять обязанности до досрочных выборов. По крайней мере, это логично».

Тем не менее, согласно закону “О правительстве”, а именно его статьи 23, «В случае окончательной невозможности исполнения премьер-министром своих обязанностей или в случае его смерти президент РМ в пятидневный срок назначает другого члена правительства в качестве временного исполняющего обязанности премьер-министра до формирования нового правительства». Кроме того, закон уточняет, что «До назначения временно исполняющего обязанности премьер-министра его полномочия исполняет первый заместитель премьер-министра, в случае отсутствия первого заместителя премьер-министра – старший по возрасту заместитель премьер-министра, а в случае отсутствия заместителей премьер-министра – старший по возрасту министр».

Это значит, что Санду в ближайшее время должна назвать имя нового главы кабинета министров, причем не со стороны, а именно из тех, кто работал с Кику. Понятно, что это не выгодный вариант для нового президента. Ей очень не хочется делить ответственность с новым и.о. премьера. Но и оставить все на самотек в столь острый период эпидемии и экономического кризиса, крайне безответственно. В шахматах такую позицию называют цугцвангом. Беда в том, что жизнь наших сограждан – не игра, а любая ошибка того, кому доверено передвигать фигуры высокопоставленных чиновников, может обойтись очень дорого всему населению Молдовы.