Российский посол в Узбекистане Владимир Тюрденев оценил возможность придания русскому языку статуса межнационального, сообщает Podrobno.uz.

«Относительно этого вопроса сложно что-то сказать. Ведь такого рода вопросы не должны приводить к появлению новых разделительных линий в обществе. Знаете, все-таки, наверное, общество должно созреть. Особенно в нынешней ситуации», – заявил на пресс-конференции Тюрденев. При финансовой поддержке миллиардера Алишера Усманова Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство народного образования Узбекистана осуществляют долгосрочный проект «Класс». В его рамках проводится тестирование преподавателей русского языка, группы педагогов из РФ регулярно организуют в Узбекистане семинары.