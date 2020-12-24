Четверг, 24 декабря 2020, 20:52

Газета "Кишиневские новости"

Культура

Назад на главную Подписаться на RSS

Русский язык повторно завоевывает Узбекистан

24 декабря
17:26 2020
Версия для печати

Российский посол в Узбекистане Владимир Тюрденев оценил возможность придания русскому языку статуса межнационального, сообщает Podrobno.uz.

«Относительно этого вопроса сложно что-то сказать. Ведь такого рода вопросы не должны приводить к появлению новых разделительных линий в обществе. Знаете, все-таки, наверное, общество должно созреть. Особенно в нынешней ситуации», – заявил на пресс-конференции Тюрденев. При финансовой поддержке миллиардера Алишера Усманова Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство народного образования Узбекистана осуществляют долгосрочный проект «Класс». В его рамках проводится тестирование преподавателей русского языка, группы педагогов из РФ регулярно организуют в Узбекистане семинары.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,17+0,06%
EUR20,91–0,03%
GBP23,24+0,24%
UAH0,60+0,33%
RON4,29–0,05%
RUB0,23+1,45%

Курсы валют в MDL на 24.12.2020

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд