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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Британские ученые выяснили, почему при деменции люди теряют память

24 декабря
17:26 2020
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В этом виноваты особые клетки мозга

Исследователи из Даремского университета в Великобритании обнаружили в головном мозге клетки, помогающие человеку запоминать места, где он часто бывает.

По мнению ученых, эти клетки помогают нам запоминать, когда мы оставляем какие-либо предметы в этих местах. Исследователи назвали такие клетки «векторными» и предположили, что они связаны с областями мозга, отвечающими за планирование действий и мысленное представление порядка их осуществления. Именно эти области в первую очередь страдают при возникновении нейродегенеративных заболеваний, каким и является деменция. Отсюда и один из самых ранних характерных симптомов заболевания – забывчивость, когда человек не может вспомнить, куда положил вещь, которую только что держал в руках, сообщение «Nature Neuroscience».

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