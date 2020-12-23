В США принято оставлять посылки из интернет-магазинов на пороге дома адресата. И нередко они становятся объектами кражи. Бывший инженер NASA нашел средство против воров.

Он смастерил своеобразную бомбу, замаскированную под коробку с дорогими наушниками. Внутри разместил четыре смартфона, подключенные к системе GPS и интернету, чтобы вести непрерывную видеосъемку. Как только вор открывает коробку, в него «выстреливает» струя спрея с очень неприятным запахом, а потом вылетает облако блесток. Одновременно включается аудиозапись переговоров с полицейским патрулем.

Разумеется, никакой сигнал от бомбы в полицию не поступает. Но злоумышленников и так легко вычислить по вонючему шлейфу и блестящему покрытию одежды, пишет «Daily Mail».