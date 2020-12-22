Об этом президент Игорь Додон написал в соцсетях после заседания парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова.

«Обсудили итоги осенней сессии законодательного органа, и я поблагодарил депутатов ПСРМ за поддержку моих социальных и экономических инициатив, имеющих большое значение для наших сограждан.

Кроме того, говорили о запланированном на 23 декабря внеочередном заседании парламента, где планируется обсуждение вотума недоверия правительству Иона Кику.

По итогам дискуссии депутаты ПСРМ решили, что не поддержат отставку Кабинета министров, но подтвердили свою позицию о необходимости роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

В этом контексте члены фракции продолжат обсуждение с целью найти оптимальный вариант запуска процедуры роспуска парламента», – сообщил Додон.