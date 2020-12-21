Несколько новых законов — о статусе русского языка, возвращении миллиарда, пенсионном возрасте, программах российского ТВ — запустили процесс “реабилитации” Игоря Додона после фиаско в президентской гонке.

Пропустив чувствительный удар, нанесенный голосами диаспоры на минувших выборах, уходящий президент, согласно классическим правилам политической борьбы, был обязан напоследок хлопнуть дверью.

Додону удалось большее — заложить для ПСРМ твердый фундамент в свете неизбежных досрочных выборов в молдавский парламент.

“Гамбит” и “цугцванг”

Нечто подобное уже было. Когда летом прошлого года из Молдовы коллективными усилиями был изгнан Влад Плахотнюк, Додон и социалисты с олимпийским спокойствием отдали своим правым партнерам-оппонентам правительство. Тем самым предоставив “технократическому” кабинету роскошную возможность совершить максимум ошибок и расписаться в собственной некомпетентности. Этот “гамбит”, как мы помним, закономерно привел к вотуму недоверия и отставке правительства Майи Санду.

Санду должна отказаться от гражданства Румынии

Ныне же, если использовать любимую Додоном шахматную терминологию, фракция социалистов загоняет нового президента и поддерживающих ее парламентариев в жесткий “цугцванг”. Поскольку чем упорнее молдавские правые и унионисты станут атаковать свежепринятые законы (о статусе русского языка – в первую очередь), тем более последовательными и актуальными будут выглядеть позиция и лозунги ПСРМ в ходе грядущей кампании в законодательный орган страны.

“Каждый из принятых законов – настоящая мина в случае реванша правых партий. Если в силу неведомых обстоятельств эти политсилы вдруг станут властью, их ждет судьба саперов, которые, как известно, ошибаются раз в жизни.

И такой смертельной ошибкой будет любая попытка отменить или опротестовать принятые законы — будь то закон о снижении пенсионного возраста, о русском языке, о миллиарде”, — рисует перспективы адептов президента Майи Санду историк Марк Ткачук.

В преддверии минувших президентских выборов Санду остро нуждалась в голосах русскоязычных граждан Молдовы (и какую-то их часть, несомненно, в итоге получила). А значит, не могла не выйти с тем памятным, наделавшим много шума обращением к меньшинствам. И — ох, она наговорила… И “обеспечу право на использование вашего родного языка и обучения на вашем родном языке”, и “у нас много этнических групп”, и даже “люди могут отмечать праздники, в том числе 9 мая”.

Воронин не пойдет на инаугурацию Санду

Трудно отделаться от ощущения, что социалисты писали проекты последних законов, сверяясь со шпаргалкой, где скрупулезно прописаны тезисы из обращения Санду, — чтобы ответить на каждый из них соответствующей законодательной инициативой. И теперь, если Майя Григорьевна не то что станет вставлять палки в колеса, но просто молча поддержит попытки оспорить касающиеся русскоязычных законы, она лишь укрепит репутацию холодного и расчетливого политикана, который с легкостью отказывается от собственных слов. Даже на фоне весьма вольных политических нравов Молдовы это не тот имидж, с которым стоит пытаться сформировать лояльное парламентское большинство…

Констатация факта

Безотносительно к шахматным партиям и политическим многоходовкам закон о статусе русского языка, возвращение в телевизионный эфир республики новостных и аналитических программ российского ТВ, снижение пенсионного возраста — это тот минимум, который Додон и социалисты давно задолжали своим последовательным сторонникам.

Датированное 2018 годом решение Конституционного суда РМ, объявившего “устаревшим” статус русского как языка межнационального общения, было, конечно, совершенно иезуитским и насквозь политическим.

Русскоязычные граждане страны, особенно преклонных лет, по-прежнему крайне нуждаются в возможности получать официальные ответы государственных структур или читать инструкции к медикаментам на языке, которым владеют в совершенстве. Какими бы эпитетами ни определял его КС, русский де-факто является в Молдове языком, обеспечивающим надежную коммуникацию между людьми разных национальностей. В Кишиневе, в гагаузском Комрате, в “болгарской” Тараклии, в “полуукраинской” Окнице, в русскоязычных Бельцах.

КС не стал приостанавливать действие закона, закрепляющего статус русского языка

Кроме того, “язык межнационального общения” — это признание объективной, столетиями складывавшейся реальности, в которой Молдова — мультикультурная, многоязыкая страна, каким бы моноэтническим румынским государством ни виделась она в теориях унионистов. Социалисты Додона, вернув закон о функционировании языков к его изначальной редакции, просто констатировали факт. Неудивительно, что Конституционной суд на сей раз не нашел обоснованными аргументы униониста Октавиана Цыку, который попытался закон опротестовать.

Как, наверное, не найдется и аргументов в пользу возобновления цензуры в отношении многих программ российского телевидения, транслируемых в Молдове. Коль скоро даже депутат Сергей Сырбу, три года назад активно голосовавший за запрет, ныне неожиданно “прозрел”, увидев корень зла не в российском ТВ, а “в нерегулируемой пропаганде внутри страны, когда население дезинформируют о том, как обстоят дела в республике”. На редкость свежая мысль…

Замены нет

Эйфория, в которой по окончании второго тура президентских выборов пребывали сторонники правых партий, заставила многих из них, включая профессиональных политических аналитиков, не без злорадства заявить о скорой политической смерти Игоря Додона. Последний, не прошло и месяца, довольно убедительно дал понять, что хоронить его еще рано.

В конце концов, мы говорим сейчас о личности, которая в свое время в сжатые сроки смогла создать с нуля одну из самых крупных политических организаций Молдовы, ныне по-прежнему доминирующую в законодательном органе страны.

Уйдя через пару дней с должности главы государства, Додон, несомненно, вновь возглавит ПСРМ, вернувшись к привычной ему роли (и, по мнению многих, дающейся ему лучше президентской) партийного лидера. Который, опять-таки можно не сомневаться, вновь приведет социалистов в парламент по итогам досрочных выборов.

Додон вернется на пост лидера социалистов

Несмотря на персональное фиаско Додона в ходе прошедшей президентской гонки, замены Партии социалистов на условном левом фланге политического поля Молдовы нет. Оттеснить и заменить собой ПСРМ, по крайней мере пока, не способна ни “Наша Партия”, ни тем более “Гражданский конгресс” и отколовшиеся от Демпартии карликовые формирования.

Додон, располагающий богатым опытом тактических и стратегических маневров на политической арене, вероятнее всего, найдет возможность хотя бы частично восстановить кредит доверии в глазах тех своих избирателей, кого он успел разочаровать, сидя в президентском кресле. Шаги, уже продемонстрированные в этом направлении, выглядят на удивление продуманными.

А посему – Додон уходит, да здравствует Додон!

sputnik.md