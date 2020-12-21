Кинорежиссер Питер Джексон поделился кадрами со съемок его будущей документальной картины о группе «Битлз», сообщает Variety.

Автор легендарной саги «Властелин колец» Питер Джексон дразнит фанатов фотографиями со съемок своего документального фильма. Картина «The Beatles: Get Back» (Битлз: Вернись) расскажет о легендарной группе и периоде создания их альбома 1970 года «Let it Be». Рабочее название альбома было «Get Back». Работа Питера Джексона основывается на материалах из документальной хроники Майкла Линдси-Хогга и не только. По словам Джексона, у него был доступ к 56 часам ранее не опубликованных видео группы. Изначально планировалось, что премьера фильма состоится в сентябре 2020 года, но пандемия вынудила отложить показ до 2021 года. Прямо сейчас Джексон завершает работу над монтажом киноленты.