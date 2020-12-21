Закон о государственном бюджете и налогово-бюджетная политика на будущий год будут опубликованы во вторник в «Monitorul Oficial». Президент Игорь Додон заявил, что парламент должен передать ему на промульгацию эти два документа в ближайшее время.

Глава государства сообщил после состоявшегося заседания с председателем парламента и премьер-министром о том, что уже подписаны законы о государственном социальном страховании и фондах обязательного медицинского страхования. Президент Игорь Додон проинформировал о том, что сегодня будет созвано Постоянного бюро парламента для того, чтобы назначить даты проведения двух специальных заседаний законодательного органа.

Во вторник в парламенте будет слушаться вопрос об отставке правительства, а в четверг пройдет церемония инаугурации новоизбранного президента.

Игорь Додон также заявил, что в первой половине дня 23 декабря в качестве президента он намерен обратиться с посланием к гражданам страны.