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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы Игорь Додон обратится с посланием к нации

Президент Молдовы Игорь Додон обратится с посланием к нации
21 декабря
10:11 2020
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Закон о государственном бюджете и налогово-бюджетная политика на будущий год будут опубликованы во вторник в «Monitorul Oficial». Президент Игорь Додон заявил, что парламент должен передать ему на промульгацию эти два документа в ближайшее время.

Глава государства сообщил после состоявшегося заседания с председателем парламента и премьер-министром о том, что уже подписаны законы о государственном социальном страховании и фондах обязательного медицинского страхования. Президент Игорь Додон проинформировал о том, что сегодня будет созвано Постоянного бюро парламента для того, чтобы назначить даты проведения двух специальных заседаний законодательного органа.

Во вторник в парламенте будет слушаться вопрос об отставке правительства, а в четверг пройдет церемония инаугурации новоизбранного президента.

Игорь Додон также заявил, что в первой половине дня 23 декабря в качестве президента он намерен обратиться с посланием к гражданам страны.

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