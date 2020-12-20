Проигнорировав коронавирус, подошла к концу ежегодная неделя моды в Дакаре, пишет ВВС.

Ограничительные меры, связанные с Covid-19, вынудили организаторов мероприятия переместить подиум на улицу, в тени высоких многовековых баобабов. Темой недели моды в Сенегале стала охрана окружающей среды. Участие приняли 20 дизайнеров из африканского континента, чьи работы были ранее недоступны массовому потребителю. Слияние современных тенденций с традиционными африканскими образами ярко выделяются на фоне всего того, к чему привычен европейский зритель. Несмотря на выбранную тему недели моды, особенно актуальную в Африке, по иронии в воздухе отчетливо ощущался запах расплавившегося на солнце пластика. Мероприятие проходило на улице, в солнечном и жарком Дакаре, с соблюдением норм социального дистанцирования, и для каждого пластикового стула был принесен отдельный пластиковый зонт. Также земля вблизи места проведения показа была усеяна пластиковыми стаканчиками и пластиковыми бутылками из-под воды.