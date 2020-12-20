Представители ВОЗ заявили, что они пристально наблюдают за развитием событий в Великобритании, в связи с выявлением нового типа коронавируса, передает ВВС.

Новый тип вируса распространяется значительно быстрее, чем уже известная всему миру версия Covid-19. Юго-восток Англии, включая столицу Соединенного Королевства, находятся под строжайшим карантином. Власти стараются сделать все возможное, чтобы снизить скорость распространения нового типа вируса. Ученые заявляют, что еще нет доказательств, что новый тип более смертоносен или как-то иначе реагирует на вакцинацию, нежели уже известный Covid-19. ВОЗ находятся на связи с экспертами из Великобритании. Пока что ученым удалось выяснить только то, что новый тип вируса распространяется на 70% быстрее, чем предыдущий.