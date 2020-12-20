Несколько европейских государств запретили путешествия из Великобритании во избежание распространения нового типа коронавируса, сообщает ВВС.

Нидерланды и Бельгия были первыми, кто отменил авиасообщение с Соединенным Королевством. Бельгия также приостановила железнодорожное сообщение. Этому примеру последовала и Италия. Ирландия запретит пересечение своих государственных границ любыми видами транспорта по полуночи в воскресенье, 20-го декабря. С этого же момента нельзя будет добраться из Великобритании в Германию и Болгарию. Отменить сообщение с Королевством также планируют Франция, Австрия и Испания. Такие радикальные меры связаны с новым типом вируса, который стремительно распространяется по Лондону и по юго-востоку Англии. Эксперты уверяют, что еще не известно опаснее ли новый тип вируса, чем тот, против которого была изготовлена вакцина. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утвердил новые ограничительные меры, вместо послаблений, которые готовились к рождественским праздникам.