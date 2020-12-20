Средиземноморская диета считается одной из самых полезных для здоровья и позволяющей достичь оптимального снижения веса. Обычный набор продуктов для такой диеты: много свежих овощей и рыбы, оливковое масло, сложные углеводы – макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, рис и меньше мяса.

Врачи из Медицинского центра имени Бен Гуриона в Израиле решили внести коррективы в эту диету, чтобы сделать ее более полезной для сердечнососудистой системы. Животный белок в виде красного мяса заменили растительным – грецкими орехами и особой азиатской водорослью, а также дополнили рацион несколькими чашками зеленого чая в день. Диету так и назвали: «зеленая».

К участию в эксперименте пригласили около трехсот человек примерно в возрасте пятидесяти лет, ведущих сидячий образ жизни, у которых диагностировали первую степень ожирения. Испытуемых разделили на три группы. Первой нужно было питаться здоровой пищей и увеличить физическую активность. Второй предложили придерживаться традиционного варианта средиземноморской диеты, а третьей – нового, «зеленого» варианта.

Наблюдение длилось полгода, после чего выяснилось, что самое ощутимое похудение дали оба варианта средиземноморской диеты. Но у людей, придерживавшихся «зеленого» варианта, уменьшилось количество «плохого» холестерина в крови, снизились артериальное давление и инсулинорезистентность, а также улучшился ряд других важных показателей. Это позволило ученым сделать вывод о том, что модифицированный вариант средиземноморской диеты гораздо полезнее для сердечнососудистой системы, сообщает sci-news.