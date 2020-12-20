После нескольких покушений на шедевр Леонардо да Винчи «Мона Лиза» или «Джоконда» администрация Лувра закрыла портрет защитным пуленепробиваемым стеклом. Через него посетители музея и любуются на картину.

Но раз в год стекло снимают, чтобы специалисты могли осмотреть драгоценный портрет. Это всегда происходило в отсутствие посетителей. Однако недавно в ходе онлайн аукциона Christie’s право присутствовать при осмотре шедевра, и, следовательно, увидеть его вживую, без защитного стекла, было продано за девяносто восемь тысяч долларов. Заметим, начальная цена была почти в десять раз ниже.

Кто выиграл торги, не сообщается. Но теперь два года подряд неизвестный счастливчик может рассчитывать на лицезрение Моны Лизы в том виде, в каком ее написал Леонардо, сообщает CNN.