24 ДЕКАБРЯ ещё один президент РМ ступит на порог Молдавского Пантеона. Кто же ОНА, наш новый глава государства – подлинно молдавский президент или тевтонский миссионер и потаённый наёмник?

След предшественников

Мирча Снегур, Пётр Лучинский и Владимир Воронин заложили шаткий фундамент молдавского государства

Снегур заслужил своё бессмертие или даже бесславие, слишком легко позволив втянуть себя (а вместе с собой и оба берега Днестра!!) в капкан непростительного затяжного военного конфликта.

Лучинский вписал своё имя в историю, увы, преимущественно тотальной приватизацией земли, превратив сотни тысяч зажиточных колхозников в оболваненных крестьян, реально лишенных социально-экономической ниши, а значит и шансов на выживание.

Воронин выделился из этого ряда настойчивыми попытками преодолеть трудности воссоединения двух берегов, точнее найти выход из лабиринтов Меморандума Козака, который Владимир Николаевич сам и придумал на свою голову.

Следующие лидеры нашего Отечества не отличались ни долгим правлением, ни его легитимностью и не были удостоены особой чести и почтения ни внутри страны, ни за её пределами.

Рано, по всей видимости, давать какие-то однозначные оценки деятельности президента Додона, которую многие эксперты обоснованно назвали противоречивой.

24 декабря 2020 Игорь Додон передаст бразды правления государством вновь избранному президенту Майи Санду

Быстро – хорошо не бывает: блицкриг невозможен без очищения юстиции и ликвидации бедности

В наши дни всё ещё сложно предугадать размер и степень позолоты букв на страницах молдавской Истории, которые, возможно, будут посвящены и Майе Санду. Как бы не случилось так, что именно она станет ярчайшим примером того, как щедро раздаваемые обещания и посулы периода избирательной гонки разительно не совпадают впоследствии с печальными реалиями, даже если только что избранный президент вроде бы предельно искренна в своих речах…

Скорее всего Майя Григорьевна попытается реанимировать свой когдатошний незавершенный премьерский порыв к зачистке сферы юстиции от ненасытно алчных персонажей и тотального корыстолюбия судебно-правовой системы. Тем более что эту задачу считает приоритетной и готов спонсировать Европейский Союз.

Впрочем, сама по себе реформа юстиции никак не гарантирует верных перемен: реальные плоды появятся не раньше, чем через 10-15 лет, то есть когда Санду и сандунисты уже наверняка утратят место в руководстве государства. Вот почему ближайшие четыре года будут для реформы юстиции не иначе как временем череды громких показательных судебных процессов под аплодисменты ЕС. Дело не обойдется без телевизионных проклятий в адрес коррупционеров и воров, сбежавших из страны.

Второе, за что точно имеет смысл взяться новоиспеченному президенту, – это противодействие бедности. И здесь мы тоже можем рассчитывать на финансовую поддержку Запада. Однако нельзя не учесть масштаба проблемы: у черты бедности, а то и в болоте нищеты, оказался едва ли не весь основной массив молдавского населения, а это как минимум преобладающая половина ещё способных к труду – плюс чуть ли не миллион инвалидов и пенсионеров…

Общая социальная обстановка в РМ перманентно ухудшалась все тридцать лет независимости, и сейчас едва ли можно ожидать стремительного чуда изменения депрессивной картины. Подобное преображение неподъёмно ни для нынешнего, ни для любого другого лидера нации – ни за четыре, ни даже за восемь лет пребывания у (возле!) рычагов власти. Да, под борьбу за ликвидацию бедности и нищеты новому президенту наверняка обещаны щедрые гранты и льготные кредиты, которые могут быть затрачены на пополнение периферийных пейзажей, к примеру, современными автомобильными шоссе, цивилизованными мусоросвалками, системами водопровода, ирригации и канализационно-очистными сооружениями. Это, конечно, очень мало повлияет на рост доходов селян, но всё-таки позволит госпоже президенту набрать и сохранить известный уровень рейтинговых очков и симпатий части населения…

Специалисты утверждают, опираясь на проверенные мировой практикой тенденции урбанизации, что дело прогресса сельской зоны само по себе непрочное и очень шаткое. О том же задумывался в своё время успешный тогда президент Воронин: он настаивал на приоритетном развитии районных центров, потому как именно города, пусть небольшие, издревле оказывались территориями промышленного роста, бойкой торговли, то есть местами наиболее уверенного умножения национального потенциала и наращивания богатства.

Молдавская альтернатива: высокая экономическая отдача вместо ядерного и аграрного-пищевого «оружия»

Игорь Додон и Майя Санду (июнь 2019 г): вместе на очень коротком отрезке времени

Несомненно, права мадам новый президент, когда настойчиво предлагает гражданам Молдовы стать ещё более активными и смелыми сторонниками «брака по расчёту» с Европейским Союзом. Но только нужно ясно понять – почему и зачем? Неужели только затем, чтобы скорее получить побольше кредитов солидного объёма? И проблема не только в том, что их неизбежно нужно возвращать…

Памятуя о гарвардской управленческой степени и экономической осведомленности Майи Санду, мы не можем не осознавать главное: страна не способна стать на рельсы модернизации с опорой только на экспорт слив, яблок и винограда, даже если ЕС увеличит нам весьма существенно экспортные квоты в рамках так называемого режима свободной торговли!

Есть основания опасаться, что зарубежные советники первой в РМ женщины-президента считают молдавских лидеров чуть ли не провинциальными тугодумами, органически ограниченными до того, что те не в состоянии мыслить за пределами примитивной дилеммы фантомного выбора между Западом и Востоком, не способны даже на мгновение оценить ту ли иную перспективу – без оглядки на нашу особую сугубо молдавскую ментальность.

В свете сказанного было бы разумно, чтобы Санду решительно и внятно отказалась от собственной вредоносной концепции оптимизации школ. Кредиты надо брать не на пенсии и зарплаты, а в первую очередь на создание модернизированной и динамичной образовательной системы, которая предполагает отказ от малоталантливых и неактуальных учебников. А ещё для нас, молдаван, особо приоритетно воспитание новой генерации педагогов, создание адекватной культурной и академической среды, способной дать импульсы социально мощной энергии, свежей мысли, инновационных идей.

Любой здравомыслящий политик скажет вам, что страна может повышать свою безопасность и внедрять общенациональные проекты только на почве реальной и осязаемо проявляемой независимости – безоговорочно отвергая малейшее, тем более грубое вмешательство извне, которое применительно к «малым» (а точнее – малочисленным) народам почему-то именуют сотрудничеством. А это значит, что нам нужно либо обзавестись ядерным оружием (шутка!), либо увеличить в десятки раз национальное достояние и мощь. Второе несомненно предпочтительнее и, конечно, намного прагматичнее. Ну а наращивать потенциал старыми методами великих держав – то есть на работорговле, неоколониализме и локальных войнах – нам, молдаванам, слава богу, не суждено.

Богатеть способны лишь те из наций, которые настойчиво и неотвратимо затачивают образование и экономику под современные технологии, под экономические секторы с высокой степенью отдачи.

Поэтому можно только надеяться, что госпожа Санду и её команда сочтут нужным и сумеют продолжить начатую лет двадцать назад правительством левых сил поддержку IT-сектора. И тогда мы дерзнём признаться миру в нашем тяготении к биотехнологиям и генной инженерии.

При таком стратегическом выборе динамичному и свободному развитию Молдовы может помешать только неадекватное и навязчивое, почти религиозное верование в то, что если бы мы проиграли немцам войну, то преспокойно попивали бы сейчас баварское пиво…

Искушение патриота: МЕНЯТЬ ЛИ СВОБОДУ НА «ОГНЕННУЮ ВОДУ»?..

Вечно сзади и вечно в фарватере бледноликих?

Чтобы узнать, на что способна Майя Санду и кто она на самом деле – истинно молдавский президент или «засланный» казачок, – нужно всем нам осознать особенности современного мироустройства и место Молдовы в нём. Сделать это необходимо, решительно абстрагируясь от наивных представлений о добреньких зарубежных послах и штатных ораторах из числа депутатов Европарламента от Народной европейской партии.

Пробиваясь к правде глобальной жизни, мы сегодня вынуждены обращаться в поисках истины к эксклюзивным, но нетрадиционным источникам, в первую очередь к тем их пластам, которые стали доступны в результате вызывающей дерзости информационных диссидентов Сноудена и Ассанжа.

В обнародованных ими документах недвусмысленно указывается на преднамеренное массовое нарушение западными секретными службами и правительствами фундаментальных прав и свобод человека – от банальной несанкционированной прослушки и до карательных операций, в том числе преднамеренного подрыва и убиения экономик молодых демократий по рецептам и сценариям, единодушно одобренным всепланетной корпоратократией и Международным Валютным Фондом (МВФ).

Вооружившись новыми знаниями об экономической архитектуре и приёмчиках неформальных лидеров глобализированного мира, мы должны найти в себе мужество и разум, чтобы здраво определить – какие именно меркантильные интересы кроются за мягкими и сладкоголосыми обтекаемыми дипломатическими формулировками меморандумов и соглашений.

От нас потребуется проявить настойчивость, чтобы выяснить для самих себя и многократно обманутого молдавского народа – какие именно внешние игроки запускают по своему зарубежному усмотрению двигатели внутренних событий в нашей стране и регионе – и как РМ, вольно или невольно, становится малой или микроскопической частью политических сценариев континентального и глобального масштабов. Только по результатам честного и безошибочного углубления в подобную аналитическую работу мы, молдаване, лучше поймем – какой ценой достаются нам «стеклянные бусы» и «огненная вода»…

Давайте сообща и предельно откровенно ответим себе и друг другу на очень сложный вопрос: а не окажется ли «золотая эпоха реформ» правозащитницы и доброго человека Майи Санду тяжким временем испытаний, когда жизнь рядового молдаванина превратится в уже необратимую зависимость от удушающей воли и подаяний с барского стола старших западных братьев?!

МАЙЯ САНДУ: «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ – ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

Своя, но не в своей политической тарелке

Многие наверняка заметили тот удивительный факт, что впервые в молдавской истории статус и скромные полномочия президента достались политическому субъекту с двумя гражданствами – родным молдавским и «двоюродным» румынским. В большом и пестром многоликом мире было бы очень трудно найти полную аналогию той неловкой ситуации, в которую Майя Санду поставила себя и своих избирателей, категорически не допуская мысли: хотя бы на четырёхлетний срок отказаться от от клятвенно произнесённых обязательств перед «первым румынским государством»… Этот феноменальный факт обещает стать ещё одним жёстким, откровенно вызывающим неприемлемым прецедентом и сложным экзаменом для большинства граждан Молдовы. Едва ли молдавское общество вправе надеяться на принципиальную позицию Конституционного Суда РМ, где пять из шести судей тоже являются гражданами Молдовы и Румынии одновременно.

Не надо быть провидцем, чтобы предположить, что годы правления Майи Санду (с её зарубежным гражданством) могут пагубно сказаться на судьбах сотен тысяч молдаван и развитии страны в целом. Как бы сия гражданская раздвоенность высшего должностного лица не оказалась троянским конём в лагере настоящих патриотов Республики Молдова, искренне дорожащих бесценным даром НЕЗАВИСИМОСТИ. Подлинная молдавская интеллигенция, все здравые и ответственные граждане РМ должны найти в себе силы с достоинством воспротивиться примитивной пропаганде унионистов, чтобы использовать срок президентства “двуликой Майи” для укрепления чувства молдавской идентичности и кристаллизации доподлинно патриотичного самосознания. Без этих мудрых шагов мы как народ рискуем так и не вырваться за пределы печального списка стран третьего (или уже четвёртого?) мира.