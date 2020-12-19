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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Установлено, у каких детей повышен риск заболеть коронавирусом

19 декабря
16:41 2020
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Израильские ученые пришли к выводу, что дети, которым установлен диагноз «синдром дефицита внимания и гиперактивность» и которые не получают соответствующего лечения, больше подвержены риску заразиться коронавирусной инфекцией. Проанализировав истории болезни тридцати семи тысяч пациентов с коронавирусом, врачи убедились, что опасность заболеть у тех, кто не принимал назначенную терапию при «синдроме дефицита внимания и гиперактивности» была на шестьдесят пять процентов выше, чем у тех, кто этой болезнью не страдал. А малыши, продолжавшие лечение, не заболевали.

Медики объясняют это тем, что во время карантина из-за пандемии отдельные родители перестали давать детям лекарства, между тем, болезнь требует непрерывного лечения. Плюс к тому таким детям непросто следовать карантинным правилам – носить маски и перчатки, и задача родителей – не давать забывать о мерах предосторожности, пишет «Вечерняя Москва».      

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