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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Найдены вкусные лекарства от коронавируса

Найдены вкусные лекарства от коронавируса
19 декабря
13:16 2020
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Врачам давно известно, что полезные вещества из продуктов питания служат прекрасным дополнением медикаментам в лечении различных болезней. Ученые из Университета Северная Каролина в США определили, какие вкусные «лекарства» помогут организму бороться с коронавирусом.

По мнению исследователей, отважными бойцами за здоровье в этом случае выступают зеленый чай и черный шоколад. В них обнаружены вещества, которые не позволяют инфекции размножаться в организме. И чем крепче чай, тем он активнее в борьбе с вирусом. Только не нужно добавлять в напиток молоко, которое сводит всю антивирусную силу на нет. Если уж очень хочется сочетать чай с молоком, ученые советуют пить их по отдельности, с интервалом в тридцать-шестьдесят минут.

Точно так же действует на вирус и черный шоколад, а еще лучше, как говорят исследователи, какао, поскольку оно не проходит такую сложную обработку в процессе производства, как шоколад.

Еще одно эффективное средство – виноград сорта «мускат» и красное вино. В ягодах больше всего полезных веществ в кожице и семенах. А вино предпочтительно крепкое.

В ходе эксперимента было выяснено, что после применения зеленого чая и винограда коронавирус полностью прекращал размножаться, а черный шоколад делал процесс вдвое менее активным.

Однако ученые подчеркивают, что, во-первых, исследования необходимо продолжать, а, во-вторых, даже самые полезные продукты нельзя считать полной заменой медикаментам. Они могут служить лишь полезным и приятным дополнением к курсу лечения, сообщает «Голос Америки».   

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