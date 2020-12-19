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Газета "Кишиневские новости"

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Конституционный суд Молдовы отклонил запрос депутата Цику

19 декабря
00:51 2020
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Судьи КС отказались рассматривать претензии к закону о функционировании языков на территории Молдовы, посчитав аргументы истца необоснованными. «Что касается аргумента относительно появления путаницы в интерпретации законных положений, в случае вступления в действие Закона, суд считает, что этот аргумент не может быть учтен, так как автор обращения не представил разумные аргументы вышеозначенного риска, а ограничился лишь его констатацией», – отмечается в пресс-релизе ведомства.

Напомним, что 16 декабря парламентарии большинством голосов одобрили закон о функционировании языков на территории Молдовы, который регламентирует, в том числе, использование русского языка в стране. 

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