Судьи КС отказались рассматривать претензии к закону о функционировании языков на территории Молдовы, посчитав аргументы истца необоснованными. «Что касается аргумента относительно появления путаницы в интерпретации законных положений, в случае вступления в действие Закона, суд считает, что этот аргумент не может быть учтен, так как автор обращения не представил разумные аргументы вышеозначенного риска, а ограничился лишь его констатацией», – отмечается в пресс-релизе ведомства.

Напомним, что 16 декабря парламентарии большинством голосов одобрили закон о функционировании языков на территории Молдовы, который регламентирует, в том числе, использование русского языка в стране.