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Газета "Кишиневские новости"

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Зинаида Гречаный: Тот, кто сеет ненависть, ненависть и пожнет

19 декабря
00:46 2020
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Так оценила действия оппозиционных партий спикер парламента Зинаида Гречаный в ходе передачи на телеканале NTV-Moldova. По ее словам, недалек тот момент, когда ответственность за ситуацию в стране полностью ляжет на тех, кто в предвыборную кампанию разбрасывался обещаниями различного рода.

«Тот, кто сеет ненависть, ненависть и пожнет. Надо оглянуться назад и посмотреть, что было. Теперь у нас есть новоизбранный президент, и я желаю ему выполнить все данные обещания. Пусть отправят в отставку правительство Кику и назначат новое. В чем проблема?» – недоумевает Гречаный.

По ее словам, нынешнее правительство отлично справилось со своей работой в очень сложный год. Гречаный отметила, что это особенно хорошо заметно на фоне работы предшественника Кику – кабмина Майи Санду, который был отправлен в отставку в ноябре 2019 года.

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