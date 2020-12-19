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Газета "Кишиневские новости"

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Гречаный: Молдове не нужен диктат и политическое вмешательство

19 декабря
00:46 2020
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Об этом заявила спикер парламента Зинаида Гречаный в ходе передачи на телеканале NTV-Moldova.

«Нам заявляют: мы вам дадим, если вы сделаете одно, другое, третье… Так не должно быть. Любой лей, полученный вне зависимости от источника поступления, имеет какую-то подоплеку. Даже гранты: нам говорят, что и как надо делать и не иначе. От Европейского союза 50 млн евро – сначала говорили: даем без всяких условий. Потом – проголосуйте за это, это и это. Это же политическое вмешательство. Нам диктат не нужен.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что международные инвестиции, которые поступают в Молдову, должны идти на развитие, принося дополнительную стоимость, что впоследствии позволит вернуть эти кредиты.

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