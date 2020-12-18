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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 декабря 115612 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 18 декабря 115612 излечившихся
18 декабря
23:41 2020
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На сегодняшний день в стране 115612 человек прошли лечение и 2700 умерли от инфекции COVID-19.   На 18 декабря в Молдове подтверждены 133360 случаев заражения новым коронавирусом.  

В настоящее время 8473 человека с легкими формами COVID-19 проходят лечение на дому, еще 31321 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3613 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 264 в крайне тяжелом состоянии (58 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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