В течение прошедшего дня, 18 декабря, зарегистрированы еще 26 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 77-летняя женщина из района Чадыр-Лунга, 71-летний мужчина из Дубоссарского района, 83-летний мужчина из Кишинева, 72-летний мужчина из Кишинева, 69-летняя женщина из муниципия Бельцы, 59-летняя женщина из Сынжерейского района, 64-летний мужчина из Сынжерейского района, 66-летний мужчина из Новоаненского района, 78-летний мужчина из Кишинева, 58-летний мужчина из Оргеева, 72-летняя женщина из Кишинева, 37-летний мужчина из Чадыр-Лунги, 77-летний мужчина из Кишинева, 83-летняя женщина из Кишинева, 58-летняя женщина из Кишинева, 64-летний мужчина из Яловенского района, 81-летняя женщина из Новоаненского района, 75-летний мужчина из Кишинева, 82-летняя женщина из Кишинева, 53-летний мужчина из Теленештского района, 72-летний мужчина из АТО Гагаузия, 62-летний мужчина из Сынжерейского района, 76-летний мужчина из Сынжерейского района, 42-летний мужчина из Дондюшанского района, 56-летний мужчина из Унгенского района, 66-летний врач из Оргеева. На вечер 18 декабря 115612 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2700 человек умерли от инфекции.