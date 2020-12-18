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Газета "Кишиневские новости"

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У Санду появились в Гагаузской автономии сторонники

18 декабря
19:26 2020
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Новоизбранный президент Майя Санду встретилась с группой своих сторонников из Гагаузской автономии, сообщает tvrmoldova.md

Говорили о значимом – проблемах в области правосудия, здравоохранения, местном публичном управлении. На странице президента в Facebook вот что говорится о встрече: «Некоторые были членами избирательных участков или наблюдателями, другие ходили по населенным пунктам, от дома к дому, чтобы донести наше послание до всех граждан. Майя Санду поблагодарила их за поддержку и попросила искренне поблагодарить всех остальных коллег».

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