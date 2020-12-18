Новоизбранный президент Майя Санду встретилась с группой своих сторонников из Гагаузской автономии, сообщает tvrmoldova.md

Говорили о значимом – проблемах в области правосудия, здравоохранения, местном публичном управлении. На странице президента в Facebook вот что говорится о встрече: «Некоторые были членами избирательных участков или наблюдателями, другие ходили по населенным пунктам, от дома к дому, чтобы донести наше послание до всех граждан. Майя Санду поблагодарила их за поддержку и попросила искренне поблагодарить всех остальных коллег».