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Газета "Кишиневские новости"

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Парламент Молдовы утвердил все бюджетные законы на 2021 год

Парламент Молдовы утвердил все бюджетные законы на 2021 год
17 декабря
08:41 2020
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Депутаты приняли большинством голосов в окончательном чтении Закон о государственном бюджете на 2021 год, бюджеты медицинского и социального страхования и бюджетно-налоговую политику. Это значит, что пенсии, зарплаты, социальные пособия и многие другие выплаты, включая помощь в размере 1000 леев к Пасхе, в новом году будут, сообшает aif.md. После этого осенняя сессия законодательного органа была закрыта. Покинувшие заседание парламента ещё днём депутаты ПДС и ППДП попытались сорвать принятие проектов, однако им это не удалось. Депутата ПСРМ Петру Бурдужа возмущение оппозиции удивило.

«Мы включили все поправки и предложения ППДП в бюджет. Почему вы возмущаетесь?» – спросил он у представителей Платформы.

Напомним, что в среду депутаты большинством голосов кроме бюджета приняли ряд важных решений: был аннулирован “закон о миллиарде”; отменено повышение возраста выхода на пенсию; утверждён новый Закон о функционировании языков;  утверждены два проекта из пакета законов по Гагаузии; инструкции к лекарствам будут переводиться на русский язык. 

Завершая осеннюю сессию, председатель парламента Зинаида Гречаный сообщила, что выдвинутый оппозицией вотум недоверия правительству Кику будет рассмотрен на специальном заседании законодателей.

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