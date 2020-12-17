Депутаты приняли большинством голосов в окончательном чтении Закон о государственном бюджете на 2021 год, бюджеты медицинского и социального страхования и бюджетно-налоговую политику. Это значит, что пенсии, зарплаты, социальные пособия и многие другие выплаты, включая помощь в размере 1000 леев к Пасхе, в новом году будут, сообшает aif.md. После этого осенняя сессия законодательного органа была закрыта. Покинувшие заседание парламента ещё днём депутаты ПДС и ППДП попытались сорвать принятие проектов, однако им это не удалось. Депутата ПСРМ Петру Бурдужа возмущение оппозиции удивило.

«Мы включили все поправки и предложения ППДП в бюджет. Почему вы возмущаетесь?» – спросил он у представителей Платформы.

Напомним, что в среду депутаты большинством голосов кроме бюджета приняли ряд важных решений: был аннулирован “закон о миллиарде”; отменено повышение возраста выхода на пенсию; утверждён новый Закон о функционировании языков; утверждены два проекта из пакета законов по Гагаузии; инструкции к лекарствам будут переводиться на русский язык.

Завершая осеннюю сессию, председатель парламента Зинаида Гречаный сообщила, что выдвинутый оппозицией вотум недоверия правительству Кику будет рассмотрен на специальном заседании законодателей.