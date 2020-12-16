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Газета "Кишиневские новости"

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Pornhub обвинили в содействии секс-трафику

16 декабря
22:11 2020
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40 женщин подали в суд на сайт Pornhub, обвинив платформу в обогащении за счет секс-трафика от компании-партнера, пишет ВВС.

Все женщины оказались жертвами сайта Girls do porn, чье руководство обвинили по статье о секс-трафике. Пострадавшие утверждают, что компания MindGeek и их дочерняя платформа Pornhub были осведомлены об обвинениях, однако не стали расторгать партнерского контракта с Girls do porn. Независимое расследование New York Times и ВВС показали, что на сайт загружались видео со сценами насилия над детьми и другой контент, напрямую нарушающий уголовный кодекс. Мгновенно самому популярному дистрибьютеру порнографического контента сайту Pornhub перекрыли воздух. Платформа осталась без финансовых выплат своих посетителей. Mastercard и Visa, через которые проводились все транзакции на сайт обрубили концы и прекратили работу с Pornhub.

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