40 женщин подали в суд на сайт Pornhub, обвинив платформу в обогащении за счет секс-трафика от компании-партнера, пишет ВВС.

Все женщины оказались жертвами сайта Girls do porn, чье руководство обвинили по статье о секс-трафике. Пострадавшие утверждают, что компания MindGeek и их дочерняя платформа Pornhub были осведомлены об обвинениях, однако не стали расторгать партнерского контракта с Girls do porn. Независимое расследование New York Times и ВВС показали, что на сайт загружались видео со сценами насилия над детьми и другой контент, напрямую нарушающий уголовный кодекс. Мгновенно самому популярному дистрибьютеру порнографического контента сайту Pornhub перекрыли воздух. Платформа осталась без финансовых выплат своих посетителей. Mastercard и Visa, через которые проводились все транзакции на сайт обрубили концы и прекратили работу с Pornhub.