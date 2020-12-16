ВОЗ рекомендуют европейцам надевать маски даже на семейный рождественский вечер, пишет ВВС.

По заявлению ВОЗ, Европа столкнется с очередной волной коронавируса в начале 2021 года, так как скорость распространения Covid-19 все еще очень высокая. Европейские государства продолжают регистрировать ежесуточно тысячи и тысячи новых зараженных. Германия приняла жесткое решение и ввела общенациональный карантин, закрыв школы и непродовольственные магазины. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что немецкая вакцина Pfizer/BioNTech получит разрешение на использование в течение недели. Несмотря на это, ВОЗ крайне обеспокоен тем, что на рождественские праздники многие соберутся семьями, с друзьями. Это может спровоцировать очередной рост зараженных. В своей новой рекомендации ВОЗ просят проводить праздники по возможности на свежем воздухе, а, если мероприятие все же пройдет в помещении, все участники должны быть в масках и соблюдать правила социального дистанцирования.