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Газета "Кишиневские новости"

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Додон: У Филипа и Канду настал «медовый месяц»

Додон: У Филипа и Канду настал «медовый месяц»
15 декабря
23:26 2020
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Лидеры Демократической партии и партии «Про-Молдова» координируют свои действия в парламенте. Об этом в рамках передачи на частном телеканале рассказал Игорь Додон.  

«Я помню, что говорил лидер ДПМ об Андриане Канду в апреле-июле. Вижу, что теперь у них настал “медовый месяц”. Они координируют свои действия – на заседании Постоянного бюро парламента, например», – сказал Додон. Глава государства также категорически опроверг существование коалиции между ПСРМ и партией “Шор”.

«А когда депутаты Санду и Нэстасе голосовали вместе с депутатами Шора, Канду и остальными за отставку правительства Кику, у них тоже была коалиция? Никаких коалиций у нас нет и быть не может», – подчеркнул Додон.

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