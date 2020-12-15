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Газета "Кишиневские новости"

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Молдова: протест фермеров на тракторах, купленных за счет государства

Молдова: протест фермеров на тракторах, купленных за счет государства
15 декабря
22:46 2020
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Большая часть сельхозтехники, среди которой и используемая во время протестов, приобретена на средства программ по субвенциям, которые выделяет государство. При этом часть тракторов, которые припаркованы на центральной столичной площади, принадлежат Агентству по развитию, пишет портал Politics.md

Как отмечают авторы материала, стоимость техники в отдельных случаях достигает нескольких миллионов леев.

«Цель агентства состоит в облегчении доступа фермеров к технике и оборудованию посредством ее приобретения, в том числе и в рассрочку», – пишет автор статьи.

Он отмечает, что несмотря на то, что государство выделяет субсидии и на страхование урожая, большинство сельхозпроизводителей даже в урожайные годы не делают этого, а в случае засухи или градобития, вместо возмещения потерь от страховых компаний требуют помощи от государства.

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