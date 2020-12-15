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Газета "Кишиневские новости"

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Запреты в пандемию президенту Санду не указ

15 декабря
22:46 2020
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Несмотря на запрет на собрания с участием более чем 50 человек, на церемонию инаугурации Майи Санду приглашены более 240 граждан. Представители команды избранного президента обратились к Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью с просьбой сделать исключение и разрешить проведение столь массового мероприятия в разгар пандемии. Об этом в рамках передачи на частном телеканале рассказал Игорь Додон. Он также отметил, что в минувшие выходные в здании резиденции президента и во Дворце Республики состоялась репетиция предстоящей церемонии с участием Майи Санду. Инаугурация запланирована на 24 декабря, она начнётся в 11.00. Напомним, что ранее, несмотря на рост числа случаев коронавируса, Майя Санду организовала массовую акцию протеста на площади Великого национального собрания, в которой, по оценке полиции, приняли участие около 5000 человек.

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