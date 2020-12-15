Парламентская фракция ПСРМ уделит особое внимание проектам бюджетно-налоговой политики, госбюджета, бюджетов социального и медицинского страхования. Об этом стало известно по итогам заседания фракции социалистов, в которой принял участие глава государства Игорь Додон.

Так, ПСРМ поддержит инициативу отложить на полгода применение единой ставки НДС в размере 12% для сельхозпродукции. Речь идет о поддержке сельхозпроизводителей, стимулируя их продавать собранный в этом году урожай по ставке НДС 8% до 1 июля 2021 года.

«Мы также проголосуем за инициативу депутатов-социалистов, которая предусматривает сохранение налогообложения почтовых посылок с товарами, купленными онлайн за границей, стоимостью от 200 евро. Первоначальный проект бюджетно-налоговой политики предусматривает снижение потолка налогообложения до 100 евро», – говорится в пресс-релизе формирования.

Депутаты ПСРМ приветствовали положительное заключение правительства о поправке, предложенной по инициативе Игоря Додона, согласно которой более 690 тысяч пенсионеров и других получателей социальных выплат к пасхальным праздникам получат по 1000 леев каждый. Это единовременное пособие, которое в целом обходится государственному бюджету почти в 700 миллионов леев, получат пенсионеры и получатели других социальных выплат, имеющие ежемесячный доход менее 4 тысяч леев.

Среди приоритетов ПСРМ в ближайшей повестке парламента – законопроекты, предусматривающие снижение пенсионного возраста для женщин до 57 лет и для мужчин до 62 лет. Кроме того, фракция социалистов будет настаивать на голосовании в двух чтениях по законопроекту, предусматривающему устранение дополнительной фискальной нагрузки на население и экономику Республики Молдова в результате хищения миллиарда.

Депутаты-социалисты также будут настаивать на одобрении проекта постановления о том, чтобы День Европы в Молдове отмечался 8 мая, а День Победы – 9 мая.