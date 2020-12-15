Известно, что с годами зрение людей слабеет, возникают различные болезни глаз. Одна из самых распространенных среди тех, кто перешагнул шестидесятипятилетний порог, – возрастная дегенерация желтого пятна. В результате страдает сначала центральное зрение, а в самых тяжелых случаях может наступить полная слепота.

Помочь бороться с этим недугом призвано открытие ученых из испанского Университета Комплутенсе. Они разработали искусственную сетчатку на основе белка шелка, вырабатываемого пауками, и клеток человеческой сетчатки. Белок шелка полностью совместим с тканями человеческого организма и не вызывает отторжения. Клетки созданной искусственно сетчатки покрыты специальным гелем, благодаря которому имплант не повреждается в ходе операции и лучше приживается после трансплантации. В ходе эксперимента в лабораторных условиях новый биоматериал продемонстрировал отличные качества, сообщает портал EurekAlert.