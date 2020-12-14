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Газета "Кишиневские новости"

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Правительство Молдовы выделяет премии для бюджетников

14 декабря
19:21 2020
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В конце года бюджетники получат премии. Правительство Иона Кику выделило почти 520 млн леев на эти цели.

«В ходе проверок, проведенных центральными и местными властями, выяснилось, что есть дефицит по этой расходной статье. Поэтому сегодня решением правительства мы пополняем бюджет с тем, чтобы все бюджетные учреждения, в том числе профессиональные школы, могли выплатить премии сотрудникам, так как это должно быть в конце года», – заявил премьер-министр Ион Кику.

В общей сложности премии в размере до 50% от оклада получат свыше 180 тыс. бюджетников. Деньги предназначены для чиновников, педагогов, работников культуры и системы здравоохранения.

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