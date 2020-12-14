В течение прошедшего дня, 14 декабря, зарегистрированы еще 26 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 82-летний мужчина из Резинского района, 58-летняя женщина из Бричанского района, 69-летняя женщина из Кишинева, 84-летний мужчина из Кишинева, 68-летний мужчина из Кишинева, 65-летний мужчина из Каушанского района, 75-летний мужчина из Кишинева, 40-летняя женщина из муниципия Кишинэу, 62-летний мужчина из Кишинева, 64-летний мужчина из Кишинева, 54-летняя женщина из Кишинева, 48-летний мужчина из Кишинева, 75-летняя женщина из Кишинева, 62-летняя женщина из Кишинева, 46-летняя женщина из Кишинева, 73-летний мужчина из Кишинева, 58-летний мужчина из Кишинева, 83-летняя женщина из Теленештского района, 71-летняя женщина из Бричанского района, 66-летняя женщина из Тараклийского района, 81-летняя женщина из Дондюшанского района, 88-летняя женщина из Дондюшанского района, 67-летний мужчина из района Кагул, 59-летняя женщина из района Кагул, 83-летний мужчина из Приднестровья, врач из Кишинева. На вечер 14 декабря 110179 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2598 человек умерли от инфекции.