Президент Игорь Додон заявил, что Республиканский стадион должен остаться в собственности государства. Глава государства пояснил в рамах прямой трансляции, что закон, который позволяет продажу земли посольству США, был одобрен в 2018 году с нарушениями Конституции.

Глава государства напомнил, что документ был промульгирован председателем парламента, демократом Андрианом Канду, после того как Конституционный суд временно отстранил его от должности. Позже Венецианская комиссия постановила, что такая процедура не является законной.

Игорь Додон рассказал, что предложим американским партнерам выбрать другой участок, например, на улице Василе Лупу.

«У нас должны быть хорошие отношения с американскими партнерами, но было бы хорошо, чтобы республиканский стадион остался в собственности государства», – сказал Додон.

В то же время президент раскритиковал состояние, в котором в настоящий момент находится земельный участок.

«То, что сейчас там происходит- это позор. Нужно навести порядок. Там можно что-то сделать в общественных интересах», – заявил глава государства.

Отметим, что депутаты ПСРМ обратились в Конституционный суд относительно Закона о передаче посольству США земельного участка, который был принят в 2018 году.

Напомним, что 3 декабря парламент в целом одобрил законопроект ПСРМ, который отменяет действия закона от 2018 года и возвращает участок в собственность государства. Позже это решение опротестовали в Конституционном суде депутаты ПДС и Платформы ДА. КС принял решение приостановить действие нового закона.