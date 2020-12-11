Заявление было сделано в рамках нового выпуска еженедельного видеоблога президента.

«Да, я могу это подтвердить. На этой неделе господин Негуца был отозван с должности посла – я считаю, что правительство приняло правильное решение. Были направлены запросы на получение одобрения с российской стороны для кандидатуры Владимира Головатюка – председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Все, в том числе наши оппоненты, признают, что он – настоящий профессионал, хороший экономист и политик. Я думаю, что он сможет обеспечить новый уровень взаимоотношений с РФ», – сказал Додон.