Игорь Додон опроверг ложь, распространяемую Моцпаном о контрабанде анаболиками: Глупости!

На депутата блока ACUM Кирилла Моцпана подали в суд за клевету. Это произошло после того как парламентарий заявил, что в контрабанде с анаболиками замешан брат Игоря Додона. В ходе прямой трансляции президент Игорь Додон объяснил, что операция проводилась с согласия высшего руководства страны.

«Высшее руководство страны было проинформировано о подозрениях относительно того, что дипломатический транспорт используется для незаконных действий. Были даны указания проверить все транспортные средства дипломатического корпуса. Эта машина была остановлена не другими пограничниками, а нашими. Они могли остановить только с согласия руководства страны, потому что на автомобиле были дипломатические номера. Это операция, о которой я знал, о которой был проинформирован. Хочу поздравить тех, кто провел операцию», – заявил Игорь Додон.

Напомним, что 5 декабря на пункте пропуска Паланка в автомобиле с дипломатическими номерами была обнаружена партия анаболиков стоимостью в 380 тыс. евро. Машина принадлежала посольству Молдовы в Москве. Водитель микроавтобуса обвиняется в попытке контрабанды запрещенных веществ.