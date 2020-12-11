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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон ответил на вопрос о том, когда подаст в отставку Ион Кику

11 декабря
11:21 2020
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Президент Игорь Додон заявил, что на этом этапе не обсуждается отставка правительства Кику. Глава государства отметил, что сейчас вся деятельность сосредоточена на принятии необходимых для граждан законов, а не на отставке. Речь идет о госбюджете и налогово-бюджетной политике на 2021 год.

«Есть важные законы, которые должны вступить в силу с 1 января 2021 г», – заявил Додон.

Игорь Додон подтвердил, что после 24 декабря, когда в должность вступит новоизбранный президент, ответственность за ситуацию в стране ляжет на Майю Санду. Глава государства заявил, что его команда готова оказать необходимую помощь, но при необходимости будет и критиковать.

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