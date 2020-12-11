Президент Игорь Додон заявил, что на этом этапе не обсуждается отставка правительства Кику. Глава государства отметил, что сейчас вся деятельность сосредоточена на принятии необходимых для граждан законов, а не на отставке. Речь идет о госбюджете и налогово-бюджетной политике на 2021 год.

«Есть важные законы, которые должны вступить в силу с 1 января 2021 г», – заявил Додон.

Игорь Додон подтвердил, что после 24 декабря, когда в должность вступит новоизбранный президент, ответственность за ситуацию в стране ляжет на Майю Санду. Глава государства заявил, что его команда готова оказать необходимую помощь, но при необходимости будет и критиковать.