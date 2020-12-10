Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Во встрече также прияли участие вице-спикер Влад Батрынча и послы Молдовы и Украины Руслан Болбочан и Марко Шевченко.

Гречаный отметила, что Молдову и Украину на протяжении истории многое связывает, в том числе и на межличностном уровне.

«Нужно осваивать это преимущество и укреплять хорошие отношения сотрудничества и дружбы между нашими странами и народами», – сказала Гречаный.

Она также высказалась за улучшение межпарламентских связей на уровне комиссий и групп дружбы.

Дмитрий Кулеба подтвердил необходимость усилий для того, чтобы взаимодействие между Украиной и Молдовой не только сохранялось, но и усиливалось по всем направлениям – в экономике, торговле, инфраструктуре и энергетике. Министр передал послание украинских парламентариев, которые выражают готовность к активному сотрудничеству со своими молдавскими коллегами.