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Газета "Кишиневские новости"

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Гречаный: Нужно укреплять сотрудничество Молдовы с Украиной

Гречаный: Нужно укреплять сотрудничество Молдовы с Украиной
10 декабря
20:51 2020
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Председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Во встрече также прияли участие вице-спикер Влад Батрынча и послы Молдовы и Украины Руслан Болбочан и Марко Шевченко.

Гречаный отметила, что Молдову и Украину на протяжении истории многое связывает, в том числе и на межличностном уровне.

«Нужно осваивать это преимущество и укреплять хорошие отношения сотрудничества и дружбы между нашими странами и народами», – сказала Гречаный.

Она также высказалась за улучшение межпарламентских связей на уровне комиссий и групп дружбы.

Дмитрий Кулеба подтвердил необходимость усилий для того, чтобы взаимодействие между Украиной и Молдовой не только сохранялось, но и усиливалось по всем направлениям – в экономике, торговле, инфраструктуре и энергетике. Министр передал послание украинских парламентариев, которые выражают готовность к активному сотрудничеству со своими молдавскими коллегами.

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