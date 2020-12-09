Оценка законодательных инициатив депутатов парламента Молдовы не входит в компетенцию послов, аккредитованных в нашей стране, заявил лидер фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ в ходе интервью телеканалу REN Moldova. Так социалист отреагировал на критику посла ЕС в Кишиневе Петера Михалко законодательной инициативы ПСРМ о люстрации.

«Заявления посла ЕС в Кишиневе о голосовании или неголосовании законов – странные. Я думаю, это не входит в компетенцию посла, даже если он является нашим стратегическим партнером. Прежде всего, когда мы говорим о законодательных инициативах», – заявил Фуркулицэ.

Председатель фракции ПСРМ уточнил, что законопроект о люстрации был разработан и депутатами правых партий, которые его затем отозвали. Фуркулицэ надеется, что это произошло по их собственной инициативе, а не под влиянием внешних факторов.

В то же время лидер фракции ПСРМ выразил удивление, что посол ЕС раскритиковал именно закон о люстрации, который предусматривает, что все руководители ведомств, назначенные в период режима Плахотнюка, будут уволены.

«Странно, что именно этот закон неприемлем и критикуем партнерами, хотя он символичен и соответствует тем действиям, которые были начаты при падении режима Плахотнюка. Было бы хорошо услышать и объяснения», – сказал Фуркулицэ.