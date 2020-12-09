Стычки и хаос на заседании парламента, организованный депутатами ПДС, планировался заранее. Об этом заявил председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ. Депутат-социалист утверждает, что в этот день он не узнавал коллег из ПДС, которые обычно ведут себя адекватно.

«Сожалеем о том, что случилось в парламенте. Не мы были инициаторами этих беспорядков. У меня была тяжелая задача – в качестве председателя самой большой фракции сдерживать нашу команду. Все видели, что физические нападения организовывала ПДС, были люди, которые координировали эти действия. Речь идет о председателе фракции Игоре Гросу, Алайбе, молодых людях из ПДС. Эти депутаты выражали свое недовольство непарламентскими методами, а мы из-за того, что видели и вы, не выходили из нашей зоны в парламенте», – сказал лидер фракции ПСРМ.

Корнелиу Фуркулицэ напомнил, что ПСРМ также организовывала протесты в зале заседаний парламента – в период правительства Филипа.

«Но мы это делали цивилизованно. То, что мы увидели, напоминало нашествие зомби. Люди, с которыми еще вчера нормально дискутировали, сегодня вели себя неадекватно. Было впечатление, что они употребляли что-то, а призывы к спокойствию не имели никакого смысла. Думаю, что это была заранее спланированная акция», – сказал Фуркулицэ.