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Газета "Кишиневские новости"

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Молдову хотят привлечь к освобождению Крыма

08 декабря
15:56 2020
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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова поддержала инициативу президента Молдовы Майи Санду, потребовавшей вывести российских миротворцев с территории левобережья Днестра, сообщает ИНФОТАГ.

Дипломат в беседе с послом РМ на Украине Русланом Болбочаном отметила: Киев «является активным участником переговорного процесса по Приднестровью» и будет только приветствовать эвакуацию войск из региона. Традиционно Джапарова рассказала собеседнику о том, что российские власти нарушают права человека в Крыму и милитаризируют полуостров. Замминистра предложила Кишиневу присоединиться к инициативе «Крымская платформа», которая, по мнению киевских политиков, будет способствовать «деокупации» полуострова. Майя Санду, после инаугурации, посетит Украину с официальным визитом.

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