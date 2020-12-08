Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова поддержала инициативу президента Молдовы Майи Санду, потребовавшей вывести российских миротворцев с территории левобережья Днестра, сообщает ИНФОТАГ.

Дипломат в беседе с послом РМ на Украине Русланом Болбочаном отметила: Киев «является активным участником переговорного процесса по Приднестровью» и будет только приветствовать эвакуацию войск из региона. Традиционно Джапарова рассказала собеседнику о том, что российские власти нарушают права человека в Крыму и милитаризируют полуостров. Замминистра предложила Кишиневу присоединиться к инициативе «Крымская платформа», которая, по мнению киевских политиков, будет способствовать «деокупации» полуострова. Майя Санду, после инаугурации, посетит Украину с официальным визитом.