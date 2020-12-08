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Газета "Кишиневские новости"

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Украина отказалась от использования российской вакцины

Украина отказалась от использования российской вакцины
08 декабря
15:56 2020
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В США поддержали решение властей Украины отказаться прививать граждан страны вакциной Спутник-V, сообщает «Сегодня».

Временный поверенный в делах Штатов в Незалежной Кристина Кун в телефонном разговоре с главой Минздрава Максимом Степановым, сказала: «Мы поддерживаем официальную позицию… Украины об отказе от использования российской вакцины, которая не прошла все фазы клинических испытаний. Кроме того, уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки». Степанов попросил представительницу США поторопиться и рассматривать Украину в качестве приоритетного кандидата на получение вакцины. Кстати, входящая в Евросоюз Венгрия приняла решение воспользоваться российским Спутник-V, похоже, в Будапеште решили не смешивать политику и медицину в одном стакане.

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