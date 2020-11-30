Устали от скачков сахара в крови? Снизилось зрение? Организму нужна помощь! Ни для кого не секрет, что очень многие проблемы, возникающие в нашем организме, можно решить, скорректировав свой дневной рацион питания.

Многие врачи уже давно рекомендуют заменить традиционные картофель, крупы, макароны низкоуглеводными овощами и в первую очередь кабачками. Этот богатый так необходимой клетчаткой продукт очень полезен – он поможет держать под контролем вес и очистит кожные покровы от различных высыпаний.

Известно также, что клетчатка прекрасно справляется с повышением уровня сахара в крови, стабилизируя его и не допуская резких скачков после еды. Кроме того, кабачок поможет сберечь здоровье глаз благодаря растительным антиоксидантам, которыми он богат – лютеину, бета-каротину, зеаксантину, которые защищают сетчатку глаза.