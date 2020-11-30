Об этом заявил премьер Ион Кику в ходе заседания правительства.

Глава кабмина уточнил, что 1,1 млрд леев будут выделены для Национального фонда развития сельского хозяйства. Почти 500 млн леев – в Национальный экологический фонд и 220 млн леев – в Фонд регионального развития.

Министр сельского хозяйства Ион Пержу ожидает, что 2021 год станет благоприятным для аграриев.

«Климатические условия нынешней осени и поддержка правительства, те 324 млн леев, выделенных на проведение осенних работ, дают основание думать, что будет хороший год. И сельское хозяйство внесет свой вклад в государственный бюджет», – сказал Пержу.