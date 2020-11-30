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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове в 2021 году сельскому хозяйству выделят 2 млрд леев

В Молдове в 2021 году сельскому хозяйству выделят 2 млрд леев
30 ноября
20:26 2020
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Об этом заявил премьер Ион Кику в ходе заседания правительства.

Глава кабмина уточнил, что 1,1 млрд леев будут выделены для Национального фонда развития сельского хозяйства. Почти 500 млн леев – в Национальный экологический фонд и 220 млн леев – в Фонд регионального развития.

Министр сельского хозяйства Ион Пержу ожидает, что 2021 год станет благоприятным для аграриев.

«Климатические условия нынешней осени и поддержка правительства, те 324 млн леев, выделенных на проведение осенних работ, дают основание думать, что будет хороший год. И сельское хозяйство внесет свой вклад в государственный бюджет», – сказал Пержу.

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