В Молдове в 2021 году сельскому хозяйству выделят 2 млрд леев
30 ноября
20:26 2020
Об этом заявил премьер Ион Кику в ходе заседания правительства.
Глава кабмина уточнил, что 1,1 млрд леев будут выделены для Национального фонда развития сельского хозяйства. Почти 500 млн леев – в Национальный экологический фонд и 220 млн леев – в Фонд регионального развития.
Министр сельского хозяйства Ион Пержу ожидает, что 2021 год станет благоприятным для аграриев.
«Климатические условия нынешней осени и поддержка правительства, те 324 млн леев, выделенных на проведение осенних работ, дают основание думать, что будет хороший год. И сельское хозяйство внесет свой вклад в государственный бюджет», – сказал Пержу.