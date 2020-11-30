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Газета "Кишиневские новости"

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Что обсудили в телефонном разговоре премьер-министры Молдовы и России

Что обсудили в телефонном разговоре премьер-министры Молдовы и России
30 ноября
19:56 2020
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Премьер Ион Кику провел телефонный разговор со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным. Согласно пресс-релизу молдавского кабмина, оба собеседника говорили о двусторонних отношениях и возможностях их развития и укрепления.

Ион Кику поблагодарил российское правительство за безвозмездную финансовую помощь в размере 275 млн. леев, предоставленную молдавским аграриям для преодоления последствий засухи. Оба премьера обсудили и гуманитарную помощь, направленную Россией для борьбы с распространением коронавируса. Главы кабминов выразили взаимный интерес к приданию импульса торговым отношениям и восстановлению объема молдавских товаров на российском рынке.

Премьеры обменялись мнениями и о заседании межправительственного евроазиатского совета, которое состоится на будущей неделе.

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