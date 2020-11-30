Правительство предлагает субсидировать экономических агентов, которые будут перерабатывать отходы от упаковочных материалов. Такую законодательную инициативу одобрил кабмин.

«Предлагается установить механизм субсидий для экономических агентов, которые перерабатывают упаковку, упаковочные отходы. Мы хотим стимулировать эту деятельность, чтобы она стала привлекательной для тех операторов, которые занимаются этой работой – сбором на территории страны и переработкой», – заявил Пушкуцэ в ходе заседания правительства.

Согласно документу, субвенции будут выплачиваться из экологического фонда, в размере, установленном законом о бюджете на соответствующий год. Условия и процедура внедрения механизма будут установлены правительством.

Документ одобрен правительством и будет отправлен в парламент для рассмотрения.