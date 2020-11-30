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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 ноября 2304 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 ноября 2304 смертельных случая
30 ноября
18:21 2020
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В течение прошедшего дня, 30 ноября, зарегистрированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 68-летний мужчина из Приднестровья, 79-летняя женщина из Приднестровья, 70-летний мужчина из муниципия Бельцы, 58-летняя женщина из Леовского района, 78-летняя женщина из Дондюшанского района, 63-летний мужчина из Кишинева, 86-летний мужчина из Унгенского района, 70-летняя женщина из Страшенского района, 65-летняя женщина из района Шолдэнешть, 60-летний мужчина из района Дрокия, 71-летний мужчина из Новоаненского района, 49-летняя женщина из Новоаненского района, 67-летний мужчина из Дондюшанского района, Алла Спэтару, семейный врач из Яловен. На вечер 30 ноября 95354 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2304 человека умерли от инфекции.

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