В течение прошедшего дня, 30 ноября, зарегистрированы еще 14 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 68-летний мужчина из Приднестровья, 79-летняя женщина из Приднестровья, 70-летний мужчина из муниципия Бельцы, 58-летняя женщина из Леовского района, 78-летняя женщина из Дондюшанского района, 63-летний мужчина из Кишинева, 86-летний мужчина из Унгенского района, 70-летняя женщина из Страшенского района, 65-летняя женщина из района Шолдэнешть, 60-летний мужчина из района Дрокия, 71-летний мужчина из Новоаненского района, 49-летняя женщина из Новоаненского района, 67-летний мужчина из Дондюшанского района, Алла Спэтару, семейный врач из Яловен. На вечер 30 ноября 95354 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 2304 человека умерли от инфекции.