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Газета "Кишиневские новости"

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Иногда они возвращаются… Советником Санду станет осужденный министр

30 ноября
16:16 2020
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Избранный президент Майя Санду сообщила в ходе сегодняшней пресс-конференции имена трех будущих президентских советников. Речь идет об Алле Немеренко, Олесе Стамате и Вячеславе Негруце. Первые двое были министрами в правительстве Санду, а Негруца возглавлял минфин при кабмине Филата. Затем он был осужден на три года условно по делу «Сандулаки».

Возглавляя ведомство, Негруца незаконно позволил перевести 400 тыс. евро на счета Пантелея Сандулаки, члена ЛДПМ – еще до окончательного вынесения вердикта по делу о возмещении морального вреда. Его даже заподозрили в том, что сделал он это не бескорыстно.

Больше того, представители минфина не опротестовали решение в вышестоящей инстанции. Это сделала Генпрокуратура, а впоследствии ВСП сократила сумму ущерба в пользу Сандулаки до 1 тыс. евро.

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