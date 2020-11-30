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Газета "Кишиневские новости"

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Скандинавы отслеживают ситуацию в Белоруссии

30 ноября
16:06 2020
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Норвежская компания Yara, закупающая большую часть калия, добываемого в Белоруссии, подготовила пресс-релиз, в котором выражает обеспокоенность тем, что происходит в стране – поставщике минерального сырья, сообщает TUT.BY

В релизе говорится, что компания ожидает от ее торгового партнера следование этическим правилам ведения бизнеса. «Yara продолжает закупать калий у Белорусской калийной компании и «Беларуськалия». За последние месяцы мы регулярно вели диалог с руководством «Беларуськалия», в котором выражали озабоченность ситуацией с правами рабочих и их благополучием. Мы все еще верим, что диалог может быть инструментом для улучшения, но мы все более озабочены ухудшением политической ситуации в стране, а также с безопасностью», – сообщает руководство Yara. По данным стачкома «Беларуськалия», за прогулы было уволено 55 сотрудников. Суд Минской области признал забастовку на предприятии незаконной. Yara – один из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений. Калий считается экспортным стратегическим продуктом, который приносит в бюджет Белоруссии валюту.

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